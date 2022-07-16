Синоптики обещают похолодание до +12 днем в августе в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики составили предварительный прогноз на август 2022 года в Новосибирске. По данным метеорологов, в некоторые дни днём столбики термометров покажут всего +12 градусов.

Gismeteo сообщает, первая декада августа в Новосибирске будет теплой. В среднем температура воздуха днём составит +20 градусов. Метеорологи обещают дожди, переменную облачность. Ночами будет прохладно, в среднем + 11 градусов. После 15 августа начнет холодать: по предварительным данным, 17 и 18 августа днем будет +13…+12 градусов. Третья декада месяца будет по-осеннему прохладной и дождливой.

По информации сервиса «Яндекс Погода», первая декада августа будет тёплой и солнечной. Днем в основном будет +21…+23 градусов. Ночами будет около +15 градусов.

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