Новосибирец, напавший на курьера ради шаурмы, попал в колонию

Шаурма была у курьера в сумке.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирец вместе со знакомым украл шаурму у курьера. Его товарищ заказал доставку еды. Когда курьер принес им заказ, приятели напали на парня и забрали сумку.
- В сумке у курьера были роллы, напитки и шаурма. Мужчины избили его, забрали сумку и съели еду. В это время курьер вызвал полицию, - говорится на сайте Ленинского районного суда.
Оказалось, что мужчина был под административным надзором. Ему нельзя было покидать свое место жительства. Правоохранители возбудили уголовные дела по двум статьям: грабеж с применением насилия и уклонение от административного надзора.
Новосибирца приговорили к 2 годам и 1 месяцу в исправительной колонии общего режима.
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