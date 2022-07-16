В Новосибирске рядом с Монументом Славы загорелся автокран. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 16 июля, в Новосибирске на улице Пархоменко, рядом с Монументом Славы, загорелся автокран. На месте ЧП работали пожарные.

– На сообщение о возгорании выехали в 13:59. Транспорт был полностью охвачен пламенем. Кроме того, на месте разлилось топливо. Пожарные ликвидировали возгорание через 8 минут после прибытия, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Предварительная площадь горения – 10 квадратов. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Судя по фото с места ЧП, которые опубликовали в соцсети, автокран получил критические повреждения.

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