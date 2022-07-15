У Инженерного лицея НГТУ в Новосибирске появится корпус для начальных классов

Работы по реконструкции планируют завершить к сентябрю 2023 года. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске бывшее здание детского сада переделают под дополнительный корпус Инженерного лицея НГТУ. После перепланировки и ремонта там разместятся начальные классы. Завершиться работы должны к сентябрю 2023 года. На это потратят 71 миллион рублей.

— Инженерный лицей — подшефное образовательное учреждение НГТУ, где специализация по профильным направлениям идет практически с начальных классов. Сейчас лицей переполнен, количество учащихся почти в два раза превышает проектную вместимость. Перед нами встала задача расширения его площади. У нас есть опыт получения дополнительных школьных мест за счет реконструкции старых зданий образовательных учреждений. В данном случае было решено передать в ведение лицея один из корпусов детского сада № 347, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

По словам мэра, решение переделать детский сад под дополнительный корпус лицея было обоснованным. Количество детей в микрорайоне, где стоит садик, сильно снизилось. Поэтому было решено распределить дошколят по соседним детским садам. Локоть подчеркнул, что это никак не повлияет на удобство и качество обучения детей.

— Перепланировка будет масштабная. Все дело в том, что требования к общеобразовательным и дошкольным учреждениям совершенно разные. Придется расширить помещения для учебных классов, перестроить лестницы. В подвале, который до этого никак не использовался, разместится гардероб, чтобы сэкономить место для классов на первом этаже, — пояснила директора Инженерного лицей НГТУ Маргарита Безлепкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер