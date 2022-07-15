В Новосибирской области от клещевого энцефалита скончались четыре человека

От клещевого энцефалита умерли четыре человека из Новосибирской области. Фото: ГУ МЧС России по НСО Фото: Мария ЛЕНЦ

Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области. Информация появилась на сайте ГУ МЧС России по НСО.

- По состоянию на 14 июля, 13 628 человек обратились в медучреждения после укуса клеща. Клещевой энцефалит диагностировали у 79 сибиряков. Четыре из них скончались, - сообщили в ведомстве.

Боррелиоз выявили у 104 жителей Новосибирской области.

В регионе продолжают бороться с заразой. Лесопарковые зоны и лагеря отдыха на площади более восьми тысяч гектаров обработали акарицидами, а также вакцинировали 270 392 человека. Более того, в запасе имеется 14 566 доз средств для профилактики и лечения клещевого энцефалита.

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