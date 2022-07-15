Биолог из Новосибирска рассказал, когда наступит период молчания стрижей

Новосибирский биолог рассказал, когда наступит период молчания стрижей. Фото: Алексей ЯНОВСКИЙ

С середины июля в городе можно услышать пронзительные звуки, издаваемые стрижами. Биолог Алексей Яновский в беседе с КП-Новосибирск рассказал, когда наступит период тишины.

- Пронзительные звуки издают черные и белопоясные стрижи. Это неотъемлемая часть набора городских шумов Новосибирска в период с середины мая, когда стрижи возвращаются с зимовок. Черные стрижи из Африки, белопоясные – из Юго-Восточной Азии, Индонезии и Австралии, - пояснил ученый.

Как объяснил биолог, эти звуки служат не только средством общения птиц между собой, но и способом избежать столкновений с препятствиями.

- Пик их голосовой активности и мельтешения под карнизами зданий, где свиты гнезда, наблюдается с середины июля по начало августа. В этот период они наиболее часто подлетают к гнездам, чтобы кормить подросших птенцов. Сейчас молодняк стрижей вылетает из гнезд. Но на ночь, а то и среди дня, стрижата возвращаются туда для отдыха, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский. - Крики и мельтешение стрижей среди зданий прекратятся в начале августа, когда они резко покинут Новосибирск и полетят в сторону зимовок.

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