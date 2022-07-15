Новосибирец украл из припаркованного «Лексуса» сумку, в которой было 250 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр.

44-летний новосибирец промышлял кражами из дорогих авто. Так, в начале июля вытащил из припаркованного «Лексуса» на улице Кирова сумку, в которой лежали 8 тысяч рублей, документы и карточки. А через несколько дней сорвал куш побольше – из другого «Лексуса», стоявшего на улице Бориса Богаткова, вытащил сумку, в которой было 250 тысяч рублей и документы.

– Полицейские установили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый. Ориентировку на его машину направили всем наружным нарядам полиции. 12 июля сотрудники ДПС разыскиваемый автомобиль остановили на Бугринском мосту. Полицейские задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался 44-летний житель Новосибирска, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, – пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские установили, что вскрывал вор машины разными способами. Первый раз прибегнул к сканирующему устройству, а в другой раз воспользовался тем, что владелец оставил авто без присмотра не некоторое время.

На новосибирца завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Его отправили в СИЗО на время следствия. Местонахождение похищенного полицейские устанавливают.

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