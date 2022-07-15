Мэр Новосибирска высказался о предложении назвать ряд улиц именами героев спецоперации

Некоторые улицы Новосибирска хотят назвать именами героев спецоперации.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предложение назвать ряд улиц именами героев спецоперации на Украине. Его слова прозвучали в пятницу, 15 июля, в ходе встречи с журналистами.
Все началось с того, что депутаты «Справедливой России» направили губернатору Андрею Травникову письмо с предложением назвать ряд улиц Новосибирска в честь героев спецоперации на Украине.
- Такие предложения действительно есть. Я думаю, что будем проводить такую работу. Давайте договоримся. У нас правило следующее – не переименовывать, а присваивать имена. У нас достаточно много новых, безымянных улиц. Можно присваивать имена героев им, - высказался Анатолий Локоть.
По словам градоначальника, большое количество безымянных улиц находится в 17-м военном городке в Октябрьском районе.
- Мне кажется, здесь хорошее место для того, чтобы переименовать улицы, - добавил градоначальник.
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