Новосибирцы пожаловались на семейство крыс, обитающее на Вокзальной магистрали

Жители Новосибирска жалуются на стаю крыс на Вокзальной магистрали. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Вокзальной магистрали заметили стаю крыс. На это в социальных сетях пожаловались местные жители. Проблему в пятницу, 15 июля, прокомментировал мэр города Анатолий Локоть на встрече с журналистами.

- Действительно, зафиксировано увеличение животных-паразитов – крыс. Фиксировали это еще в зимний период. Поэтому с наступлением летнего периода в городе проводят мероприятия под названием дератизация, - отметил градоначальник.

По словам мэра, к данным мероприятиям привлечены хозяйствующие субъекты, которые занимаются торговлей и хранением продуктов. Речь идет о точках, где расположены площадки с мусорными контейнерами.

- У нас создан специальный штаб по дератизации. Он как раз решает эту проблему, - заверил Анатолий Локоть.

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