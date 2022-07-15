Миколог объяснила, почему в лесах Алтая находят гигантские грибы

Огромные грибы находят в лесах Алтая. Фото: Константин ЗУЕВ
В лесах Алтайского края грибники находят грибы огромных размеров. По словам миколога Татьяны Бульонковой, подобные «аномалии» связаны с благоприятными погодными условиями. Слова эксперта приводит Amic.
Социальные сети заполонили фотографии гигантских белых грибов. Вес некоторых достигает 820 граммов.
- Быстрому росту грибов способствовали погодные условия. Жару сменили затяжные дожди, а после них снова наступила теплая погода. Влага начала обильно испаряться, чем и воспользовались грибы, - объяснила Татьяна Бульонкова.
При благоприятных погодных условиях клетки грибов могут увеличиваться в размерах. Происходит что-то вроде расширения. Как результат – размер гриба становится нетипичным.
Возникает вопрос – можно ли употреблять в пищу грибы-гиганты.
- Такие грибы абсолютно безопасны. Это нормальные боровики, просто больше обычных размеров из-за погоды, - отметила эксперт.
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