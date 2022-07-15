Новосибирские бизнесмены стали чаще жаловаться на уголовное преследование

Новосибирские предприниматели пожаловались на уголовное преследование. Фото: Иван МАКЕЕВ

Предприниматели Новосибирской области стали в два раза чаще жаловаться на уголовное преследование без причины. Об этом в пятницу, 15 июля, рассказали в пресс-службе Заксобрания Новосибирской области.

– В среднем, в два раза увеличилось количество жалоб на необоснованное уголовное преследование, – сообщил в докладе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.

В 2021 году за помощью обратились 700 бизнесменов, в 2020 – 637 предпринимателей, а в 2019 году – 350. За два года число выросло в два раза.

В основном это жалобы, связанные с имущественными и земельными проблемами.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как чиновники мэрии Новосибирска зачистили площадь Калинина вместе с законными газетными киосками. На их снос был установлен мораторий.

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