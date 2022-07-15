На перекрестке в Новосибирске автомобиль ДПС столкнулся с «Тойотой». Фото: "АСТ-54".
В пятницу, 15 июля, в Новосибирске на перекрёстке патрульный автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
– Произошло ДТП на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского. Столкнулись патрульный седан Skoda Octavia и хэтчбек Toyota Corolla RunX, – уточнили в паблике.
Очевидцы добавили, что водитель «Тойоты» лежит на асфальте. Его состояние вызывает у свидетелей сомнения. Сотрудники ГИБДД, судя по кадрам, в ДТП не пострадали.
В полиции аварию пока не прокомментировали.
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