На перекрестке в Новосибирске автомобиль ДПС столкнулся с «Тойотой». Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 15 июля, в Новосибирске на перекрёстке патрульный автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

– Произошло ДТП на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского. Столкнулись патрульный седан Skoda Octavia и хэтчбек Toyota Corolla RunX, – уточнили в паблике.

Очевидцы добавили, что водитель «Тойоты» лежит на асфальте. Его состояние вызывает у свидетелей сомнения. Сотрудники ГИБДД, судя по кадрам, в ДТП не пострадали.

В полиции аварию пока не прокомментировали.

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