«Какой кошмар!»: Житель Новосибирска пожаловался на купленный салат с дохлыми жирными мухами

Новосибирцу продали в магазине салат с дохлыми жирными мухами. Фото: "Фламп".

Житель Новосибирска купил в кулинарной точке на Полтавской улице салат с морской капустой и кальмарами. Когда стал есть, нашел в нем дополнительный ингредиент. Причем отвратительнейший.

– Обнаружил в нем мух, жирных таких. Посмотрите на фото! – написал новосибирец, опубликовавший фото салата на сайте «Фламп».

На снимке в салате красуется парочка жирных дохлых мух.

По словам новосибирца, ранее в этой же торговой точке ему продавали тухлую рыбу. Салат с жирными насекомыми мужчина отнес назад.

Комментаторов затошнило от увиденного:

– Какой кошмар! Фу! – написали люди.

Под постом отметились и представители магазина. Они извинились за неприятный сюрприз.

А также добавили, что сообщили об инциденте поставщику салата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер