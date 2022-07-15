«Какой кошмар!»: Житель Новосибирска пожаловался на купленный салат с дохлыми жирными мухами

Новосибирцу продали в магазине салат с дохлыми жирными мухами. Фото: "Фламп".
Житель Новосибирска купил в кулинарной точке на Полтавской улице салат с морской капустой и кальмарами. Когда стал есть, нашел в нем дополнительный ингредиент. Причем отвратительнейший.
– Обнаружил в нем мух, жирных таких. Посмотрите на фото! – написал новосибирец, опубликовавший фото салата на сайте «Фламп».
На снимке в салате красуется парочка жирных дохлых мух.
По словам новосибирца, ранее в этой же торговой точке ему продавали тухлую рыбу. Салат с жирными насекомыми мужчина отнес назад.
Комментаторов затошнило от увиденного:
– Какой кошмар! Фу! – написали люди.
Под постом отметились и представители магазина. Они извинились за неприятный сюрприз.
А также добавили, что сообщили об инциденте поставщику салата.
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