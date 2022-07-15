Машина стояла посреди дороги. Фото: предоставлено Ираидой Сукоян

В Новосибирской области бизнесмен не дал проехать скорой помощи к дому соседа. Инцидент произошел в СНТ «Цитолог» в Академгородке.

- У соседа бизнесмена поднялось давление. Ему вызвали скорую. Мужчина оставил свой пикап посередине дороги и ушел в свой дом. Когда приехала скорая, врачам пришлось идти пешком. Потом мужчина загнал свою машину, скорая проехала, и он снова выгнал ее из гаража, - рассказала КП-Новосибирск Ираида Сукоян, очевидица происходящего.

Сейчас мужчина в больнице, ему сделали операцию.

- Мы написали заявление в полицию, - говорит женщина.

Известно, что конфликт между бизнесменом и соседом-пенсионером длится не первый год. Один раз мужчина избил пенсионера, и тот попал в больницу. Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривают в суде.

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