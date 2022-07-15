В Новосибирске будут судить 33-летнюю владелицу казино. Фото: Сергей ГАПОН

В июне 2022 года 33-летняя обвиняемая с подельником создали казино. 28 июня туда пришел полицейский под прикрытием. Женщина приняла 600 рублей и включила игровые автоматы. Тогда ее взяли с поличным, и она во всем созналась. Об этом рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Ее будут судить по части 2 статьи 171.2 УК РФ за проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору на автоматах вне игорной зоны. Клиенты играли в зале здания на улице Нарымской.

Меру пресечения женщине не избирали. При обыске из казино забрали компьютерную технику.

Дело передадут в Железнодорожный районный суд.

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