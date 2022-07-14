В Новосибирске в 2022 году отремонтируют участки девяти дорог

Приступить к работам подрядчики должны 5 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на поиск подрядчика, который займется ремонтом участков дороги на девяти улицах города. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Так, за ремонт улиц Иванова, Российской, Березовой и Большевистской готовы заплатить 49,4 миллионов рублей. А за работы на улицах Магистральная, 25 лет Октября, Театральная, Линейнаяи Гребенщикова, готовы заплатить 44, 3 миллиона рублей.

В обязанности подрядчика будет входить фрезирование, обустройство верхнего дорожного слоя из асфальта, а также поднятие смотровых и дождеприемных колодцев. Гарантия на дорожное покрытие должна быть не меньше пяти лет.

Приступить к работам организации должны 5 августа, а завершить — до 7 октября 2022 года.

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