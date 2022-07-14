Новосибирский завод химконцентратов перестал сбрасывать радиоактивные отходы в озеро

Новосибирский завод химконцентратов перестал сбрасывать отходы в специальный водоем за городом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский завод химконцентратов перестал сбрасывать отходы в специальный водоем за городом. Теперь их будут бетонировать и утилизировать иначе.
Раньше отходы сливали в специально оборудованный искусственный водоем, под которым был 12-метровый слой глины, которая не позволяла вредным веществам попасть в грунтовые воды и подниматься вверх. Находился водоем в семи километрах от города.
Теперь же, как сообщает издание «Новосибирские новости», радиоактивные стоки завода, где делают топливо для атомных электростанций по всему миру, разбавляют извёсткой — она связывает уран. Потом разгоняют на центрифугах, чтобы отделить твёрдые части. Дальше — выпаривают. Потом радиоактивные отходы бетонируют. И утилизируют в специальных стальных контейнерах с толстыми стенками.
Отправлять отходы будут в город Северск Томской области. А этот водоем передадут другой организации Росатома. В перспективе его планируется полностью засыпать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер