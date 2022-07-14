Новосибирский завод химконцентратов перестал сбрасывать радиоактивные отходы в озеро

Новосибирский завод химконцентратов перестал сбрасывать отходы в специальный водоем за городом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский завод химконцентратов перестал сбрасывать отходы в специальный водоем за городом. Теперь их будут бетонировать и утилизировать иначе.

Раньше отходы сливали в специально оборудованный искусственный водоем, под которым был 12-метровый слой глины, которая не позволяла вредным веществам попасть в грунтовые воды и подниматься вверх. Находился водоем в семи километрах от города.

Теперь же, как сообщает издание «Новосибирские новости», радиоактивные стоки завода, где делают топливо для атомных электростанций по всему миру, разбавляют извёсткой — она связывает уран. Потом разгоняют на центрифугах, чтобы отделить твёрдые части. Дальше — выпаривают. Потом радиоактивные отходы бетонируют. И утилизируют в специальных стальных контейнерах с толстыми стенками.

Отправлять отходы будут в город Северск Томской области. А этот водоем передадут другой организации Росатома. В перспективе его планируется полностью засыпать.

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