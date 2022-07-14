Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 13:54

Новосибирск вошел в топ-5 самых зеленых городов-миллионников России

35% площади города занимают зеленые зоны
Надежда КАСЬЯНОВА
В Новосибирске зеленые зоны составляют 35% площади города.

В Новосибирске зеленые зоны составляют 35% площади города.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Аналитическая компания Marketing Logic составила рейтинг самых «зелёных» городов России. И Новосибирск вошел в топ-5 городов-миллиоников по площади лесов и парков.

— Зелёные миллионников расположились в следующем порядке: Пермь (56%), Краснодар (46%), Уфа (39%), Воронеж (38%) и замыкает пятерку Новосибирск (35%), — рассказали аналитики.

Города-миллионники выделили в отдельные топы. Соответственно в наиболее и наименее зеленые города. В целом же среди всех городов России топ-20 открыл город-курорт Сочи с площадью лесов и парков почти 90%. На последнем месте оказалась Астрахань, в этом городе всего 5% площади занимают зеленые зоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер