Новосибирск вошел в топ-5 самых зеленых городов-миллионников России

В Новосибирске зеленые зоны составляют 35% площади города. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Аналитическая компания Marketing Logic составила рейтинг самых «зелёных» городов России. И Новосибирск вошел в топ-5 городов-миллиоников по площади лесов и парков.

— Зелёные миллионников расположились в следующем порядке: Пермь (56%), Краснодар (46%), Уфа (39%), Воронеж (38%) и замыкает пятерку Новосибирск (35%), — рассказали аналитики.

Города-миллионники выделили в отдельные топы. Соответственно в наиболее и наименее зеленые города. В целом же среди всех городов России топ-20 открыл город-курорт Сочи с площадью лесов и парков почти 90%. На последнем месте оказалась Астрахань, в этом городе всего 5% площади занимают зеленые зоны.

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