В Новосибирскую область придут туманы 14 и 15 июля

Туман рассеется утром 15 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирскую область придет плотный туман. Он опустится на регион ближе к ночи 14 июля. По словам синоптиков из Западно-Сибирского Гидрометцентра, в дымке видимость ухудшиться до 1-2 километров, в тумане до 500 метров.

— Местами по региону ожидаются сильные туманы. Период предупреждения с 7 часов вечера 14 июля до 7 часов утра 15 июля, — рассказали синоптики.

Сибиряков предупредили не только о туманах, но еще и о дождях с грозами. Они будут идти по области вплоть до 16 июля. И если одни районы заливают дожди, то другие страдают от жары. Так, в Карасукском районе высокий уровень пожароопасности 5 класса сохранится до 15 июля.

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