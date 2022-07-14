В Новосибирске будут судить шесть банд автоугонщиков

В Новосибирске перед судом предстанут участники шести банд, которые крали автомобили. Фото: ГУ МВД России по НСО
В Новосибирске полицейские завершили расследование по шести уголовным делам в отношении автоугонщиков. Информация появилась на сайте ГУ МВД России по НСО.
- Три уголовных дела направили в суды, три направят в ближайшее время, - уточнили в полиции. Группы похищали автомобили премиум-класса и средней ценовой категории. Их «мишенями» становились преимущественно иномарки.
- Злоумышленники находили автомобили нужной категории в Новосибирске. После выясняли, кому они принадлежат, отслеживали маршруты передвижений хозяев авто и места парковок, - рассказали в МВД.
После угонов злоумышленники вносили изменения в первоначальные идентификационные номера кузовов, шасси и двигателя, а также удаляли с машин наклейки и меняли оригинальные лобовые стекла. При этом они использовали заведомо подложные государственные регистрационные знаки. Затем члены банды продавали похищенные автомобили.
- Угонами занимались мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. Друг с другом они знакомы не были, - добавили в публикации. – В общей сложности злоумышленники совершили более 50 краж.
Следователи обнаружили некоторые из похищенных автомобилей. Автоугонщики не успели продать «ВАЗ-2112», «Ниссан Цефиро», «Тойоту Спринтер».
По всем фактам возбудили уголовные дела. Всех участников банды ждет суд.
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