В СК раскрыли подробности гибели девушки, которую сбил грузовой поезд под Новосибирском

Сбитая грузовым поездом под Новосибирском девушка была пьяна. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России раскрыли подробности смерти девушки, которую сбил грузовой поезд. Напомним, трагедия произошла рано утром 22 мая.

Как рассказал заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев, отвечая на вопрос КП-Новосибирск, в тот день группа студентов-медиков с первого курса отмечали день рождения одного из однокурсников.

- Ребята употребляли спиртное. В какой-то момент между ними началась ссора. Некоторые парни даже подрались. У одной из девушек из-за этого случилась истерика. Она покинула коттедж и по неизвестным причинам оказалась на путях. Наверное, в силу алкогольного опьянения, - отметил Владимир.

По его словам, экспертиза показала, что девушка находилась в средней степени алкогольного опьянения.

- Но для девушки последствия могли быть непредсказуемыми. Она могла потерять контроль над собой. Мы эту ситуацию проверили. Установили, что в отношении погибшей никакие противоправные действия совершены не были. И ее гибель – это результат несчастного случая из-за алкогольного опьянения, - добавил Владимир Ануфриев.

Ранее КП-Новосибирск писала, что ЧП произошло вблизи станции Нижняя Ельцовка.

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