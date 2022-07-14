В Новосибирске на перекрестке трамвай протаранил кроссовер. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 14 июля, в Новосибирске на перекрестке столкнулись трамвай № 13 и кроссовер. Об этом в соцсети написали очевидцы.

– На пересечении улиц Кирова и Гурьевской трамвай №13 взял на таран попытавшийся проскочить перед ним кроссовер Volkswagen, – рассказали в группе «АСТ-54».

Комментаторы отметили, что инциденты с трамваем № 13 в городе – не редкость:

– 13-й не сходит с тропы войны!

- Легенда № 13, – написали новосибирцы.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

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