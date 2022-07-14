Новосибирские лаборатории заявили о нехватке реагентов для аллергопроб

В Новосибирске не хватает реагентов для выявления аллергии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новосибирских частных лабораториях возникли проблемы с наличием реагентов для аллергопроб. Они нужны, чтобы выявить у человека реакцию на разные аллергены – животных, растения или пыль. Об этом КП-Новосибирск рассказал врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

– Конечно, санкции свою роль сыграли. Действительно, есть проблемы с определенными реагентами на часть аллерготестов, в частности аллергопанелей, на некоторые гормональные исследования, но это не критично, – сообщил Андрей Поздняков.

В такой ситуации лабораториям приходится заказывать не полные аллергопанели, а конкретные аллергены по отдельности.

– Правильно подобрать необходимые анализы может только врач-аллерголог, самостоятельно этим заниматься не стоит. Это основная сложность в возникшей ситуации для пациентов, – отметил врач-инфекционист.

В некоторых лабораториях нашли решение проблемы. Они используют альтернативные технологии, которые с клинической точки зрения являются равнозначными и в достаточном количестве присутствуют на рынке.

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