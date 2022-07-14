Пьяный сибиряк угнал у приятеля «Тойоту» и вылетел на ней в кювет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Черепановском районе Новосибирской области у местного жителя пропала «Тойота Калдина». Он обратился в полицию. Правоохранители нашли машину и того, кто её угнал. Об этом рассказали в ГУ МВД по НСО.

– Подозреваемым оказался 30-летний ранее не судимый житель. Он пьянствовал вместе с хозяином авто. Когда приятель уснул, захотел покататься на его «Тойоте». На трассе «Черепаново - Сузун» угонщик с управлением не справился и вылетел в кювет, – пояснили в полиции.

На сибиряка завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина под подпиской о невыезде.

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