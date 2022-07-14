Новосибирский завод химконцентратов уничтожит озеро с радиоактивными отходами

В Новосибирске перестанут сбрасывать радиоактивные заводы в озеро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Новосибирском заводе химконцентратов откажутся от хранения радиоактивных отходов на дне озера. Раньше их отправляли на хвостохранилище под слоем воды. Теперь отходы будут перерабатывать экологичным способом с оборудованием российского производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии НЗХК Иван Пильчик.

После переработки в специальную емкость будут сливать все производственные стоки завода. Затем их разделят на жидкие и твердые отходы. Твердые зацементируют, а в жидком испарят опасные вещества, пока не получится продукт для повторного использования в производстве.

Зацементированные отходы отправят на хранение Федеральному экологическому оператору.

Технология стоимостью в миллиард рублей позволит не только уменьшить вред для окружающей среды, но и сэкономить до 100 миллионов рублей в год.

Иван Пильчик уточнил, что в 2025-2030 годах будут проводить работы по консервации и ликвидации хвостохранилища. На уничтожение озера потребуется около 200 миллионов рублей.

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