Малыш очковых лангуров из Новосибирского зоопарка поменял окрас

В Новосибирском зоопарке малыш очковых лангуров поменял окрас.

Детеныш очковых лангуров, живущих в Новосибирском зоопарке имени Шило, поменял окрас. Об этом на своем Ютуб-канале сообщила фотограф Анна Новикова.

Интересно, что первые полгода жизни малыши имеют ярко-оранжевый окрас. За это их еще называют «апельсинчиками». Спустя шесть месяцев шерсть детенышей начинает темнеть. В итоге они становятся коричневыми и перестают внешне отличаться от взрослых предков.

На видео заметно, что рыжий окрас еще не полностью сошел. Его можно увидеть в районе головы и ножек малыша.

Маленький лангур прекрасно чувствует себя в вольере. Он с интересом изучает территорию и лазает по клетке.

В апреле КП-Новосибирск писала, что у очковых лангуров родился детеныш.

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