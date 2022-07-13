В Новосибирской области повысят соцвыплаты и зарплаты бюджетников

Повысить зарплаты бюджетников и соцвыплаты планируют на 10%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области увеличат зарплаты бюджетников и повысят социальные выплаты, а также приведут к единому показателю стоимости питание школьников.

— По прогнозу Минэкономразвития РФ среднегодовой индекс потребительских цен составит 116,5 %, то есть ожидаемый уровень инфляции — 16,5 %. Поэтому губернатором Новосибирской области было принято три важных решения. И первое из них — повышение с 1 июля зарплат бюджетников. На 10 % будут повышены оклады работников и соответственно увеличится вся заработная плата. Повышение коснется не только «указных» категорий — педагогических, медицинских, социальных работников, но и всех работников бюджетной сферы, — рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Вторым решением губернатора стало повышение соцвыплат. Индексация составит 10% и ожидается, что она начнет действовать уже в этом году.

Из третьего решения Андрея Травникова следует, что необходимо привести к единому показателю стоимости питание льготников в школах. Всего по региону таких детей более 100 тысяч. Губернатор уже выделил для этого свыше 200 миллионов рублей.

Напомним, что власти Новосибирской области пересмотрели бюджет на текущий год, а также на плановый период 2023-2024 годов. Сделано это было из-за растущих инфляций. Причем власти заявили, что рост не повлияет на социальные обязательства региона, которые будут полностью выполнены. Однако для этого пришлось заложить серьёзный резервный фонд в 6 миллиардов рублей.

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