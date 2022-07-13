Гаишники помогли уставшей дачнице, опоздавшей на последнюю электричку, добраться до дома в Новосибирске. Фото: ГУ МВД 54.

Жительница Новосибирска поблагодарила гаишников, которые помогли ей добраться с дачи до дома. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 26 июня вечером женщина возвращалась с дачи в Новосибирск с железнодорожной станции «Издревая». Она не рассчитала время и опоздала на последнюю электричку. Мимо проезжал экипаж ДПС: старший лейтенант полиции Валерий Денисов и младший лейтенант полиции Виктор Кляченков. Они увидели на платформе одиноко стоящую пенсионерку с тяжелыми сумками. Инспекторы поинтересовались, нужна ли ей помощь, – пояснили в пресс-службе полиции.

Женщина сообщила, что плохо себя чувствует. А еще поделилась, что опоздала на последнюю электричку и не может добраться до дома. Полицейские довезли пенсионерку на служебной машине до конечной остановки. Там помогли сесть на автобус, ехавший в сторону ее дома. Затем полицейские вернулись к служебным обязанностям.

Пенсионерка поблагодарила полицейских за помощь, человечность и отзывчивость. Она пожелала им служебных успехов.

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