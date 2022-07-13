В Новосибирске предпринимательницу, незаконно торговавшую алкоголем, оштрафовали на полмиллиона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске к административной ответственности привлекли предпринимательницу, торговавшую спиртным в Кировском районе города. Специалисты Росалкогольрегулирования проверили магазин бизнес-леди и установили, что алкоголь там продавали без необходимой лицензии.

– После проверки из торговой точки изъяли почти 100 бутылок спиртного. А на предпринимательницу составили протокол. Суд назначил ей штраф в 500 тысяч рублей, – уточнили в УФССП по НСО.

Штраф оплачивать сибирячка не спешила, деньги вовремя не внесла. Судебные приставы предупредили ее от ответственности за уклонение, а также запретили совершать ей сделки с недвижимостью. После чего в течение нескольких дней она нашла деньги и оплатила полумиллионный штраф.

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