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Общество13 июля 2022 5:43

В Новосибирске предпринимательницу, незаконно торговавшую алкоголем, оштрафовали на полмиллиона

Она продавала спиртное без лицензии
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске предпринимательницу, незаконно торговавшую алкоголем, оштрафовали на полмиллиона.

В Новосибирске предпринимательницу, незаконно торговавшую алкоголем, оштрафовали на полмиллиона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске к административной ответственности привлекли предпринимательницу, торговавшую спиртным в Кировском районе города. Специалисты Росалкогольрегулирования проверили магазин бизнес-леди и установили, что алкоголь там продавали без необходимой лицензии.

– После проверки из торговой точки изъяли почти 100 бутылок спиртного. А на предпринимательницу составили протокол. Суд назначил ей штраф в 500 тысяч рублей, – уточнили в УФССП по НСО.

Штраф оплачивать сибирячка не спешила, деньги вовремя не внесла. Судебные приставы предупредили ее от ответственности за уклонение, а также запретили совершать ей сделки с недвижимостью. После чего в течение нескольких дней она нашла деньги и оплатила полумиллионный штраф.

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