В Новосибирске закупят 7 снегоуборочных машин за 92,9 миллиона рублей

В Новосибирске закупят 7 снегоуборочных машин почти за 93 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске закупят 7 новых комбинированных дорожных машин для уборки улиц. Информацию о конкурсе опубликовали на сайте госзакупок.

Конкурс объявило «ДЭУ № 1» Новосибирска. Максимальная цена контракта – 92 миллиона 983 тысяч 333 рубля.

В эту сумму входит стоимость машин и упаковки, расходы, связанные с доставкой и размещением, маркировки, страхование, таможенные пошлины, НДС и другие налоги, сборы и иные расходы.

В универсальных машинах будет установлен широкий совок для сбора снега, щетка, распределитель твердых противогололедных материалов и оборудование для полива дорог.

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