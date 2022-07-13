Женщина обвинила новосибирских врачей в смерти полугодовалой внучки

Врачи делали операцию девочке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщина обвинила новосибирских врачей в смерти шестимесячной внучки. Пост об этом она выложила в социальных сетях.

- Моя сноха и внучка приехали из Барнаула на плановую операцию по исправлению односторонней расщелины неба и губы. Все необходимые анализы были сданы, заключения врачей получены. 12 мая была проведена пятичасовая операция, -написала женщина в одном из городских пабликов.

По словам сибирячки, после операции врачи не давали ни ей, ни матери девочки никакой информации о состоянии ребёнка.

- Внучка провела три дня на ИВЛ, а после она умерла в реанимации от сепсиса, - утверждает женщина.

КП-Новосибирск обратились за комментарием в региональный СК.

- По данным следствия, 11 мая 2022 года в ГБУЗ Новосибирской области «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» была госпитализирована малолетняя с диагнозом «Скрытая расщелина верхней губы и неба, правосторонняя». В ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.15 мая 2022 года девочка скончалась. - уточнили в ведомстве.

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