Умершему после ареста новосибирскому ученому Колкеру могли написать неверный диагноз для суда

Новосибирскому ученому могли перепутать диагноз в справке для суда. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ / Новосибирская областная клиническая больница.

Умершему после ареста по подозрению в госизмене новосибирскому физику-лазерщику Дмитрию Колкеру могли перепутать диагноз в справке для суда. Об этом сын Дмитрия Колкера Максим рассказал на своей странице в социальных сетях. Из-за ошибки, по его мнению, ученого с терминальной стадией рака разрешили отправить в СИЗО в Москве.

– Какой цирк, если отдельная «кучка» «врачей», решающих судьбу, не знают отличий предстательной от поджелудочной железы. Оказывается, мой отец болел не каким-то раком 4 степени поджелудочной железы с метастазами, а осложнениями полового органа, – написал Максим Колкер.

По словам сына умершего ученого, диагноз в справке для суда указал врач-терапевт из Новосибирской областной больницы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что умер Дмитрий Колкер — новосибирский физик-лазерщик, арестованный по подозрению в госизмене.

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