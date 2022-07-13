В Новосибирской области приставы нашли должника по алиментам, когда он приехал в гости к родственникам

В Новосибирской области приставы нашли скрывавшегося должника, когда он собрался съездить в гости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области приставы нашли скрывавшегося должника, когда он собрался съездить в гости. У 42-летнего мужчины была большая задолженность по алиментам.

— Житель города Татарск не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему ребенку. На контакт с судебными приставами и бывшей супругой идти не хотел, а позже и вовсе покинул город. Должника объявили в исполнительный розыск, — рассказали в областном УФССП. — На днях, судебные приставы получили информацию, что мужчина должен поездом «Москва-Красноярск» приехать в родной город, погостить у родителей. По прибытию поезда на вокзал станции Татарская, должник был установлен и доставлен в отделение.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов и назначили 20 часов обязательных работ.

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