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Общество12 июля 2022 22:50

В Новосибирской области приставы нашли должника по алиментам, когда он приехал в гости к родственникам

42-летний мужчина ранее уехал из города и скрывался от судебных приставов
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области приставы нашли скрывавшегося должника, когда он собрался съездить в гости.

В Новосибирской области приставы нашли скрывавшегося должника, когда он собрался съездить в гости.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области приставы нашли скрывавшегося должника, когда он собрался съездить в гости. У 42-летнего мужчины была большая задолженность по алиментам.

— Житель города Татарск не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему ребенку. На контакт с судебными приставами и бывшей супругой идти не хотел, а позже и вовсе покинул город. Должника объявили в исполнительный розыск, — рассказали в областном УФССП. — На днях, судебные приставы получили информацию, что мужчина должен поездом «Москва-Красноярск» приехать в родной город, погостить у родителей. По прибытию поезда на вокзал станции Татарская, должник был установлен и доставлен в отделение.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов и назначили 20 часов обязательных работ.

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