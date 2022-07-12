В мэрии показали фотографии нового автовокзала на площади Гарина-Михайловского

В Новосибирске открыли новый автовокзал на площади Гарина Михайловского. Фото: телеграмм Анатолий Локоть

В Новосибирске во вторник, 12 июля, открыли новый автовокзал на площади имени Гарина Михайловского. Большая его часть располагается под землей и соединяется с метро.

Автостанция обслуживает как внутриобластные, так и межрегиональные маршруты. Фото: телеграмм Анатолий Локоть

— Удобное расположение позволит пассажирам пересесть на метро, наземный городской транспорт, электрички и поезда дальнего следования. Автостанция обслуживает как внутриобластные, так и межрегиональные маршруты, — сообщили в мэрии.

В подземной части здания будет работать зал ожидания с местами для зарядки телефонов. Фото: телеграмм Анатолий Локоть

В подземной части здания будут работать круглосуточные билетные кассы, зал ожидания с местами для зарядки телефонов, а также туалеты.

Большая часть автовокзала будет располагается под землей и соединяется с метро. Фото: телеграмм Анатолий Локоть

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