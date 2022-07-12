В Новосибирске открылась кофейня, где работают бариста с синдромом Дауна

В Новосибирске открылась первая в регионе инклюзивная кофейня «Шарлотка». Фото: Кадр из видео

В Новосибирске открылась первая в регионе инклюзивная кофейня «Шарлотка». Бариста туда могут устроиться люди с ограниченными возможностями.

— Благодаря инициативе от бизнеса появляется возможность обучать инклюзивных бариста и создавать рабочие места. Это позволит другим заведениям по всему городу трудоустраивать особенных работников хотя бы на часть ставки и в целом повышать эту культуру, — отметила руководитель центра инноваций социальной сферы на базе центра «Мой бизнес» Оксана Козырева.

Создатели кофейни воспользовались специальной мерой господдержки, с помощью которой они зарегистрировали ИП и теперь смогут получить безвозвратные средства для стартового капитала. Предприниматели также планируют получить статус «соцпредприятия», дающий доступ к особым госуслугам.

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