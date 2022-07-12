«Я искала его до двух ночи»: у жительницы Бердска сбежал сервал

У жительницы Бердска сбежал домашний сервал. Фото: Анна РЯБОВА

В районе Бердска потерялся кот сервал по кличке Афоня. Подробностями с КП-Новосибирск поделилась хозяйка животного Анна Рябова.

- Это произошло в понедельник, 11 июля. Афоня сбежал рано утром – выпрыгнул из окна примерно часов в пять. Как раз под утро он всегда начинает активничать, - сообщила сибирячка. – У нас дачное сообщество, оно находится на берегу Обского водохранилища. Тут и овраги, и камыши, что осложняет поиски.

По словам Анны, поиски питомца ничего не дали.

- Вчера я искала его до двух часов ночи. Все безрезультатно. Ходила сегодня – кота нигде не видно. У нас на местном пляже очень шумно. Люди, лодки ездят. А Афоня шума боится, - отметила женщина в беседе с КП-Новосибирск.

Интересно, что у кота есть ошейник с GPS-отслеживанием. Но по неудачному стечению обстоятельств устройство в тот день находилось на зарядке.

Сложность в том, что сервал не подпускает к себе чужих людей. Поэтому поймать его вряд ли получится. Лучше сразу набрать хозяйке.

Если вы знаете о местоположении Афони, пожалуйста, позвоните по номеру: 89137980803 (Анна).

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