В Новосибирске мужчина зарезал свою жену на парковке у детской площадки

В Новосибирске мужчина зарезал свою жену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске мужчина зарезал свою жену. ЧП произошло вечером в понедельник, 11 июля в доме по улице Татьяны Снежиной. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

— Как мне рассказала дочь, женщина приехала на машине, припарковалась у детской площадки. Они начали с мужем доставать пакеты и что-то не поделили. Он начал бросаться на нее с ножом. Рядом была детская площадка, все испугались. Когда дочь прибежала ко мне и рассказала обо всем, я выглянула в окно и увидела, как та женщина лежит на земле, а вокруг уже собрались люди, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

В соцсетях очевидцы также рассказывали, что якобы мужчина убил женщину на глазах их собственных детей, а потом сам же сдался в полицию, однако в областном Следственном комитете КП-Новосибирск пояснили, что это не так. Детей пары на месте происшествия не было, а полицию вызвали очевидцы. Подробности случившегося в ведомстве пообещали сообщить позже.

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