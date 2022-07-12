Гриб увидели в лесу. Фото: предоставлено Валентином

Новосибирец нашел в лесу редкий гриб на красной ножке. Об этом он рассказал в группе «Грибы и грибные места НСО». - Мы заехали в березовые перелески, как ехать от Каменки на поселок Советский. Зашли за подберезовиками, я увидел это. Насколько мне известно, этот гриб называется Мутинус собачий, - рассказал КП-Новосибирск Валентин, грибник. Опознать гриб Валентину помог друг. Он отправил ему фотографию находки, и тот назвал ему имя «иностранца». Позже мужчина проверил информацию и в интернете. В комментариях под постом грибники назвали места, где еще встречали Мутинус: - Я видел его в Мочище несколько недель назад. - А у меня в огороде рос. - Встречал его в районе Борового, - поделились сибиряки.

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