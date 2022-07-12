Под Новосибирском велосипедист встретил молодого медведя на трассе

Велосипедист впервые в жизни встретил медведя и испугался. Фото: предоставлено БФ "Защити Жизнь"

Молодой медведь вышел из леса на трассу под Новосибирском. Об этом КП-Новосибирск рассказал велопутешественник Иван Подволотских.

- Встретил медведя в Болотнинском районе, на границе с Томской областью. Еду, смотрю – он из леса вышел, на меня посмотрел и встал на задние лапы. Я отъехал метров 300, достал камеру. Проехала машина – он опять встал на задние лапы. Немного испугался, затормозил следующую – водитель говорит: «Что ты снимаешь? Беги!, – рассказал КП-Новосибирск велопутешественник Иван Подволотских.

Спортсмен уточнил, что успел отъехать от Новосибирска 130 километров. Иван отправился в путь в рамках благотворительного велопробега «Новосибирск-Томск – Кемерово – Красноярск – Абакан» в поддержку детей, больных онкологией. Вместе с фондом «Защити Жизнь» он планирует проводить встречи с маленькими пациентами, рассказывать о приключениях и знакомить детей из разных городов.

Кроме того, каждый может оставить пожелания и слова поддержки маленьким пациентам, встретив Ивана Подволотских. Для этого он везет с собой блокнот, сообщили в благотворительном фонде «Защити Жизнь».

Велопутешественник родом из Линево, в 2018 году он совершил 30-дневное путешествие по Юго-Восточной Азии, а в 2021 году доехал из Линево до Москвы на велосипеде. Спортсмен создал велоклуба «PRO-катимся» в Искитимском районе и по выходным организует поездки по Новосибирской области.

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