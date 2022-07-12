В Новосибирске на станции метро «Спортивная» начнут облицовывать пол гранитом

На станции метро «Спортивная» начнут работы по облицовке пола гранитом. Фото: СпецТрансСтрой

Строители начнут облицовывать пол гранитом на станции метро «Спортивная». Об этом сообщили в ООО «СпецТрансСтрой».

- Укладывать гранит на пол начнут в среду, 13 июля. Работы будут проводить на первой платформе, - уточнили в компании.

При этом на платформе второго пути компания уже завершает работы.

- Строители закачивают облицовку стен и пола гранитом. Что касается платформы первого пути, то там готовы колонны и стены, - добавили в ООО «СпецТрансСтрой».

Основные входы на станцию украсили натуральным камнем. Для внутреннего оформления использовали гранит четырех разных оттенков, среди которых один оранжевый и три серых.

В компании отметили, что общая площадь территории, где облицуют стены и полы, превышает 6000 метров квадратных. На 85% территории уже уложили гранит.

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