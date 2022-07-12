В Новосибирске студента техникума насмерть придавило платформой в вагонном депо

В Новосибирске студента насмерть придавило платформой в вагонном депо.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Во вторник, 12 июля, в Вагонном ремонтном депо Инская погиб студент. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
- Трагедия произошла около 08.30 утра. Студент получил смертельные травмы в ходе проведения ремонта железнодорожной платформы, - рассказали в прокуратуре.
Известно, что молодой человек учился в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта. Это структурное подразделение ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения».
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели сибиряка.
КП-Новосибирск связалась с транспортной прокуратурой и выяснила подробности произошедшего.
- Студента придавило платформой. Это произошло в вагоносборочном производственном участке при подъеме вагона, - уточнили в ведомстве.
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