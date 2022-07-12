Под Новосибирском 17-летняя девушка угнала «Ладу Приору», чтобы погонять по поселку. Фото: Виктор Гусейнов

В рабочем посёлке Сузун под Новосибирском 17-летняя девушка угнала «Ладу Приору». Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Машина пропала 11 июля от дома на улице Ленина. Владелец обратился в полицию. Нашли автомобиль после ДТП на Коммунистической улице. Там же, на месте, задержали подозреваемую. Ей оказалась 17-летняя девушка. Ранее к уголовной ответственности несовершеннолетнюю не привлекали, – уточнили в ведомстве.

Полицейские установили, что девушка заметила машину с оставленными в замке зажигания ключами. Она решила прокатиться на ней по посёлку. Однако в пути не справилась с управлением и налетела на дорожный бордюр.

На подростка завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели сбыта. Несовершеннолетней избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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