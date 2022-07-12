В Бердске водитель прокатил подростков на багажнике «Лады Самары»

Водитель «Лады Самары» прокатил подростков на багажнике в Бердске. Фото: стоп-кадр видео АСТ-54.

В городе Бердске Новосибирской области подростки прокатились на багажнике автомобиля ВАЗ-2115. Очевидцы прислали видео с опасными развлечениями в группу «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Спойлер жалко... Колдобина или выбоина и – хрусь! 5 тысяч, плюс покраска одного элемента 3 тысячи, – сетуют новосибирцы в комментариях.

Другие комментаторы предупредили ребят и водителя, что за перевозку пассажиров вне кабины грозит штраф в тысячу рублей.

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