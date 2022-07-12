Рой пчел в стене под окном обнаружили жители города Обь под Новосибирском

Жители города Обь под Новосибирском обнаружили под окном рой пчел. Фото: Город Обь Онлайн.

Необычную пасеку заметили жители города Обь под Новосибирском. Рой пчел обосновался в бывшем «хрущевском холодильнике» – встроенном кухонном шкафу под подоконником. Об этом очевидцы рассказали в группе «Город Обь Онлайн» в социальной сети «Вконтакте».

– В 30 доме на улице ЖКО Аэропорта в городе Оби поселились пчёлы. Ещё вчера они облепили отверстие в стене под окном кухни и постепенно вошли внутрь бывшего, так называемого, хрущевского холодильника, – рассказали подписчики сообщества.

Пчеловоды пытались «откачать» пчел из шкафа, но его уже давно замуровали хозяева квартиры, поэтому пчелиный дом так и остался в стене.

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