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Общество12 июля 2022 1:02

Рой пчел в стене под окном обнаружили жители города Обь под Новосибирском

Насекомые залезли в отверстие между кирпичами
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Жители города Обь под Новосибирском обнаружили под окном рой пчел. Фото: Город Обь Онлайн.

Жители города Обь под Новосибирском обнаружили под окном рой пчел. Фото: Город Обь Онлайн.

Необычную пасеку заметили жители города Обь под Новосибирском. Рой пчел обосновался в бывшем «хрущевском холодильнике» – встроенном кухонном шкафу под подоконником. Об этом очевидцы рассказали в группе «Город Обь Онлайн» в социальной сети «Вконтакте».

– В 30 доме на улице ЖКО Аэропорта в городе Оби поселились пчёлы. Ещё вчера они облепили отверстие в стене под окном кухни и постепенно вошли внутрь бывшего, так называемого, хрущевского холодильника, – рассказали подписчики сообщества.

Пчеловоды пытались «откачать» пчел из шкафа, но его уже давно замуровали хозяева квартиры, поэтому пчелиный дом так и остался в стене.

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