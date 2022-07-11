В Новосибирскую область в 2022 году приехало более 163 тысяч мигрантов

В Новосибирскую область за первое полугодие 2022 года въехало более чем 163 тысячи иностранных граждан. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирскую область за первое полугодие 2022 года въехало более чем 163 тысячи иностранных граждан. Как сообщили в отделе по вопросам миграции ГУ МВД по региону, каждый второй приезжает сюда для работы.

В основном мигранты прибывают из Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Как пояснили в МВД изданию РБК, Новосибирск всегда был достаточно привлекательным регионом для трудовой миграции, поскольку здесь на протяжении долгого времени присутствуют крупные стройки.

В 2022 году в регионе уже было вылано 22 тысячи патентов на работу для иностранцев, прибывших в безвизовом порядке. Как правило, они заняты в таких сферах как строительство и клининг, а также работа в найми у физлиц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер