Новосибирцев удивили силуэты американских истребителей на афише авиашоу в Мочище

Новосибирцы обсуждают афишу авиафестиваля в Мочище, который должен состояться 31 июля. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирцы обсуждают афишу авиафестиваля в Мочище, который должен состояться 31 июля. На мероприятии заявлена российская авиатехника. Однако, в силуэтах самолётов, изображенных на постере, можно увидеть американский истребитель F-16.

— Это силуэты F-16? Причем здесь они? Меняйте на МиГ-29, если там будут летать «Стрижи», или на Л-39, если будет «Русь». Кто утверждал этот коллаж? Любители и профессионалы вам этого не простят! — пишут люди под постом с афишей в паблике «Авиашоу в Мочище».

В силуэтах самолетов люди увидели американские истребители. Фото: Авиашоу в Мочище

На самом аэродроме утверждают, что окончательный вариант официальной афиши еще не готов. Однако макеты каким-то образом просочились в сеть.

— Наша официальная афиша еще не готова, но мы заметили, что макет каким-то образом уже попал в сеть. Видимо, кто-то себе скопировал и выложил. Что касается каких-то силуэтов и того, что кто-то там заметил, могу сказать, что тот, кому нужно найти что-то плохое — тот обязательно найдет. Вот и здесь, один кто-то заметил, начал раздувать это в сети, а остальные подхватили. А по сути, это даже не фотография и толком не рисунок — просто силуэт, абстракция. Так дизайнер решил изобразить истребитель. Никакого намеренного умысла или грандиозной ошибки тут нет, — пояснил КП-Новосибирск директор аэродрома Мочище Александр Осокин.

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