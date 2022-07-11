В Новосибирске автомобилист погнул колесо, наехав на яму

Злополучная яма находится у дома №68/1 по Гусинобродскому шоссе. Фото: «Типичный Октябрьский»

В Октябрьском районе Новосибирска из-за ямы у коллектора автомобилист погнул колесо. Произошел инцидент в понедельник, 11 июля.

— Повредил колесо на ГБШ в районе дома № 68/1, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Типичный Октябрьский».

Напомним, что с 13 июля начнется ремонт проблемного перекрестка на пересечении улицы Доватора и Гусинобродского шоссе. Там образовалась яма. Дорожникам придется устранить ее, а также усилить основание дороги, создавая его заново.

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