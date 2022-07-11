В Новосибирске около поселка Геологов собрался «паровозик» из машин

В Новосибирске на Чуйском тракте произошло массовое ДТП. Фото: АвтоБердск

На Чуйском тракте столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в группе «АвтоБердск».

Участниками ДТП стали как минимум три автомобиля – грузовик и три легковушки.

- Вести с трассы Р256: около поселка Геологов образовался «паровозик» из машин, - сообщили очевидцы.

Из-за этого образовалась серьезная пробка. Водителям приходилось объезжать препятствия на дороге.

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