В Новосибирске около поселка Геологов собрался «паровозик» из машин

В Новосибирске на Чуйском тракте произошло массовое ДТП. Фото: АвтоБердск
На Чуйском тракте столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в группе «АвтоБердск».
Участниками ДТП стали как минимум три автомобиля – грузовик и три легковушки.
- Вести с трассы Р256: около поселка Геологов образовался «паровозик» из машин, - сообщили очевидцы.
Из-за этого образовалась серьезная пробка. Водителям приходилось объезжать препятствия на дороге.
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