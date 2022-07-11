В Новосибирске сузят проезд на двух улицах из-за ремонта теплотрассы и водовода

В Новосибирске почти до конца июля будет сужен проезд по двум улицам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске почти до конца июля будет сужен проезд по двум улицам. Об этом рассказали в муниципалитете.

— С 9 по 17 июля на 2 метра сужена улица Макаренко в районе жилого дома № 19. Это связано с аварийным ремонтов на водоводе, — сообщили в мэрии. — С 8 по 22 июля на 4 метра сужена проезжая часть Комсомольского проспекта в районе здания № 18. Ограничения пришлось ввести из-за аварийного ремонта на теплотрассе.

В мэрии водителей просят быть осторожнее и соблюдать все правила дорожного движения, внимательно следя за знаками.

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