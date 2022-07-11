Гостей Новосибирска возмутил кот, привязанный на железной цепи к камню в парке

Рядом с котом никого не было. Фото: vk.com/novosibka
Новосибирцев возмутил кот, привязанный на железной цепи к камню в парке. Его увидели в парке «Березовая роща».
- Кот привязан на цепь за камень, у меня шок просто. Мы постояли, подождали хозяина, подошли мужчины с проката машинок посмотрели и ушли. Люди добрые, подскажите это вообще норма в вашем городе? – возмущается женщина в группе «Новосибирск» в социальных сетях.
К посту женщина приложила фотографию. На ней кот черепахового окраса сидел на металлической цепи.
В комментариях люди возмутились такому обращению с животным:
- Хозяина на эту цепь посадить и понаблюдать как ему понравится?
- Кто заберет животное?
- Это ненормально по отношению к животным!
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